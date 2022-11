All'aeroporto di Catania mostra foto Polstrada, scatti Luigi Nifosì

Catania - In occasione del 75/mo anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale il Compartimento della Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania ha organizzato con il contributo della Società Aeroporto di Catania una mostra fotografica che valorizza il territorio e sostiene e sviluppa la cultura della legalità. L’inaugurazione è in programma venerdì 2 dicembre alle 12 nell’area Arrivi dell’Aeroporto Internazionale di Catania. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli utenti della strada, in particolare le nuove generazioni, al rispetto delle norme e ai corretti stili di guida.

Cuore del progetto è una serie di scatti fotografici affidati al fotografo sciclitano Luigi Nifosì, che ha immortalato pattuglie della Polizia Stradale in alcuni tra i siti più prestigiosi del territorio siciliano. Per l’attuazione del progetto è stata fondamentale la collaborazione del IV Reparto Volo di Palermo della Polizia di Stato per le foto aeree e dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Catania per il sostegno dato alla realizzazione della Mostra. Nell’occasione, in uno spazio apposito allestito da Poste Italiane, sarà disponibile l’annullo filatelico stilizzato dedicato al 75/mo anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale.