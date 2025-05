"All'ombra della storia". Stefania Craxi a Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte Gulfi - Si terrà sabato 10 maggio alle ore 17 presso la Sala Teatro Sciascia a Chiaramonte Gulfi la presentazione del libro “All’ombra della storia” della Sen. Stefania Craxi, che per la prima volta decide di raccontare una storia politica di cui è orgogliosa testimone. Nelle sue memorie, aneddoti e riflessioni non c’ è solo il ricordo del padre ma il racconto di un intero paese in grande trasformazione, di protagonisti e comparse di un’epoca che non tornerà.

Un momento per riflettere e rileggere un passato recente e cruciale della storia politica italiana. Saranno presenti la Presidente del libero consorzio comunale di Ragusa Prof.ssa Maria Rita Schembari, il Sindaco di Chiaramonte Mario Cutello, il Sen. Salvo Sallemi, l’On. Marco Falcone, l’On. Innocenzo Leontini e numerosi altri ospiti. Dialogherà con l’autrice il giornalista Giuseppe Savà.