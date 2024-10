Amnesty International, un film a Ragusa

Ragusa - Ragusa, il 28 ottobre, dalle ore 18.30, presso il cineteatro Lumiere proiezione (alle 18.30 e alle 20.30) del film, patrocinato da Amnesty International, Afrin nel mondo sommerso, di Angelos Rallis. Mix di documentario di osservazione e di fantasia, il film è la testimonianza preziosa di un disastro ecologico e sociale, ma anche una fiaba magica e nera che costituisce un grido di allarme sugli effetti non più negabili della crisi climatica; affronta inoltre temi come l’infanzia negata, la povertà e la marginalizzazione riuscendo a trovare chiavi di racconto poetiche, senza dimenticare la speranza. Amnesty International 228 Italia invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa con l’obiettivo di confrontarsi sul tema dei diritti umani, di informare sulle attività del gruppo e di conoscere persone che desiderano dedicare il proprio tempo per contribuire a creare un mondo più giusto.