Antonella Elia a Scicli con Citofonare Rai Due

Scicli - Andrà in onda domenica mattina 23 marzo su Rai Due il servizio di Antonella Elia inviata a Scicli e nei luoghi del Commissario Montalbano per la trasmissione “Citofonare Rai 2” condotta da Simona Ventura e Paola Perego. La troupe della Rai è stata accolta dalla Scicli Film Commission e dal sindaco Mario Marino che stamani ha fatto gli onori di casa. Dopo la puntata di “Ulisse” condotta da Alberto Angela su Rai Uno e la presenza a Scicli di una troupe di Canale 5 per una trasmissione televisiva in programma in maggio, è la volta di Rai Due e della trasmissione con Simona Ventura, Paola Perego e Antonella Elia. Quest’ultima ha girato in via Mormina Penna, davanti alla chiesa di San Bartolomeo e nel commissariato set di Salvo Montalbano con Angelo Russo, che nella fiction è Agatino Catarella, strampalato e fedele collaboratore del poliziotto più amato. Alcuni turisti inglesi e spagnoli, venuti a visitare il set, hanno avuto un momento di forte emozione nell’incontrare il loro beniamino a Scicli. La trasmissione andrà in onda domenica 23 marzo dalle 10:15 alle 12:55 su Rai Due.