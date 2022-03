Apre palazzo Ganci, set del Gattopardo

Palermo - Gli Amici dei Musei Siciliani tornano ad aprire Palazzo Valguarnera-Gangi, in piazza Croce dei Vespri, nel quartiere della Kalsa di Palermo. Una occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi e scoprire un luogo bellissimo, ricco di storie e fascino.

Il 25 marzo, a Palermo, gli Amici dei Musei Siciliani aprono Palazzo Valguarnera Gangi. La visita avrà inizio alle ore 18,30.

Un’opportunità unica per ammirare probabilmente il più bel palazzo di Palermo, certamente il più celebrato, con i suoi fastosi saloni, teatro delle indimenticabili scene del ballo del Gattopardo di Luchino Visconti che videro Alain Delon, Claudia Cardinale e Burt Lancaster aristocratici protagonisti.

Per prenotare la visita basta collegarsi al sito internet www.amicimuseisiciliani.it. Info: 0916118168