Archivio di Stato di Ragusa, ecco le Giornate europee del Patrimonio

Ragusa - Tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, in occasione della quale gli Istituti del Ministero della Cultura offrono aperture straordinarie e iniziative speciali, quest’anno dedicate al tema “Patrimonio InVita”. Sabato 23 settembre (ore 9.00-13.00) l’Archivio di Stato di Ragusa organizzerà l’iniziativa “La biblioteca 2.0 in archivio”, evento che prevede un’ampia esposizione di materiale bibliografico dell’Archivio di Stato, suddiviso in cinque sezioni: - monografie; - pubblicazioni sui comuni della provincia di Ragusa; - riviste e periodici; - tesi di laurea; - dizionari ed enciclopedie.

La biblioteca dell’Archivio di Stato di Ragusa ha una consistenza di circa 9000 unità bibliografiche, tra le quali oltre 150 periodici. Le biblioteche degli Archivi di Stato hanno un prevalente carattere specialistico e sono costituite soprattutto da testi di archivistica, paleografia, diplomatica, araldica, sfragistica, nonché da raccolte legislative e volumi di storia nazionale, regionale e locale. Gli utenti possono integrare le loro ricerche archivistiche attraverso i volumi della biblioteca ma il servizio è esteso anche a tutti coloro che volessero consultare opere di cui le altre biblioteche cittadine siano sprovviste.

Nel corso della stessa giornata, verrà inoltre presentato al pubblico il nuovo catalogo informatico della biblioteca dell’Archivio di Stato, che quindi sarà liberamente consultabile on-line da tutti gli utenti.