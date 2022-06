Arisa a Pozzallo il 16 agosto, in piazza delle Rimembranze

Pozzallo - Arisa parte in tournee dal 14 giugno con “Ero Romantica-Little Summer tour”, che la porterà a cantare sui palchi di mezza Italia accompagnata da Gioni Barbera al pianoforte e Jason Rooney alla consolle. Tre le prime date confermate: il 16 agosto a Pozzallo in piazza delle Rimembranze, e il 17 agosto a Piazza Armerina. Al momento sono le uniche due tappe siciliane della cantante genovese che qualche giorno dopo, il 20, festeggerà 40 anni esatti.

Tra ballate d’amore e ritmi dance anni ’90 Arisa presenterà per la prima volta dal vivo al pubblico il suo nuovo album "Ero Romantica", un disco diviso in due blocchi: su un ideale lato A le canzoni più scatenate e elettroniche, sul B quelle più lente e sentimentali. Due estremi musicali che si riflettono anche nei testi: autodeterminazione femminile e schiavitù volontaria, ribellione e omologazione. Oltre ad "Agua de coco" in scaletta i singoli che hanno anticipato l'lp come "Potevi fare di più", "Psycho", "Altalene", "Cuore" e le hit che l'hanno resa famosa da "Sincerità" a "Controvento" a "La Notte".