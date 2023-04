Scicli - Un gradito ritorno. Artan Shabani sarà stasera alle 19 ospite della galleria Koinè in via Mormina Penna a Scicli, per incontrare gli appassionati di arte.

Nato nel 1969 a Valona, attualmente vive e lavora tra Tirana e Torino. Nel 1991 si è trasferito in Italia; successivamente ha viaggiato in Franca e Spagna lavorando costantemente su vari progetti artistici. È fondatore della Galleria Promenade a Valona e dall’ottobre 2013 è Direttore della Galleria Nazionale d’Arte di Tirana.