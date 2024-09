Arte, Giacomo Rizzo, Teseo e il Minotauro, al Castello di Donnafugata

Ragusa - Sabato 21 settembre alle ore 18.00, presso il giardino del Castello di Donnafugata, verrà presentata la scultura Teseo e il Minotauro di Giacomo Rizzo.

Ideata e curata da Andrea Guastella, realizzata da Studio M’arte di Roma col patrocino dell’Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali e del Comune di Ragusa, la mostra si articola in un tempo di sei mesi. Le diverse opere saranno installate al centro del labirinto, a rotazione, per un intero mese, per poi venire spostate nel giardino. Per vederle, sarà dunque necessario “perdersi” nei meandri del labirinto, riflettendo in questo lento percorso sui miti e sulla loro attualità.