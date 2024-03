Arte: Hana no kumo, personale di Francesca Nobile a Catania

Catania - La galleria Carta Bianca presenta la personale di Francesca Nobile dal titolo Hana no kumo (23 marzo-19 aprile, inaugurazione ore 18.30). La mostra, curata da Francesco Rovella, offre una prospettiva esaustiva della produzione dell'artista negli ultimi due anni, con opere che rappresentano il culmine del suo percorso pittorico e concettuale.

Francesca Nobile (Modica, 1980) dopo la formazione accademica e diverse esperienze costruttive, da molti anni esplora con i suoi lavori temi plurimi, legati alla pratica delle discipline di meditazione e yoga. La sperimentazione, onirica e inconscia, si fa centro del suo nucleo di ricerca, attraverso una pittura che, col tempo, è approdata a una specifica fluidità, tutta volta all’esplorazione di un informale intimo e profondo. Dopo un percorso che ha abbracciato diverse fasi, l'artista ha trovato la sua sintesi formale in una partitura cromatica e segnica che va oltre la rappresentazione. Le forme si sono distese ed estese attraverso la tecnica, in perfetta simbiosi ritmica con il dettato del corpo e del gesto, che compone queste forme, questi transfert sensoriali su supporti, di tela o carta, stesi su pavimento, in una sorta di “Action body painting”.

La mostra sarà aperta da martedì a venerdì, ore 11-13 e 17-20, il sabato dalle 11 alle 13; domenica e lunedì chiuso. Per appuntamenti in giorni e orari diversi, tel. 336 806 70 Galleria Carta Bianca, via Francesco Riso, 72/b Catania