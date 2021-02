Su Sky Arte l’Isola Lachea e i Faraglioni dei Ciclopi

Catania - La relazione tra arte e paesaggio. Sarà il tema principale del documentario dedicato all’artista e ricercatore Renato Leotta che andrà in onda martedì 9 febbraio, alle 20,45, su Sky Arte (canale 120 e 400) con “protagonista” anche la Riserva naturale integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi”, l’area protetta gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania.

A “presentare” l’Isola Lachea saranno Domenico Catalano, direttore della riserva naturale, e Carlo Prato, esperto del centro di ricerca universitario. Renato Leotta è un artista e ricercatore che si occupa di indagare il rapporto tra uomo e paesaggio attraverso una prolungata l’osservazione dei fenomeni naturali e nel novembre scorso è stato proclamato vincitore con il documentario “Mare” del Premio FPT for Sustainable Art – girato tra Acireale, l’Isola Lachea ad Aci Trezza e altre zone della costa etnea - promosso dalla fiera d'arte contemporanea Artissima di Torino.

L’artista ha intrapreso un nuovo progetto di ricerca che vede come soggetto l’Isola Lachea e la lucertola endemica Podarcis sicula ciclopica che abita l’arcipelago dei Ciclopi ad Aci Trezza. Il progetto nato da una collaborazione con il Cutgana è in corso d'opera e prevede la realizzazione di una serie di film girati in pellicola 16 mm. Attualmente le opere di Leotta sono in mostra al Museo MAXXI di Roma, alla Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino e al Castello di Rivoli Museo Arte Contemporanea.