Artisti e Artieri a casa Bramante a Palazzolo

Palazzolo Acreide - Bizzarra collettiva a cura di Aldo Premoli a Palazzolo, un complesso ready made di pittura, disegno, scultura e fotografie d’arte; raccoglie immagini di reportage, un corto-(issimo) d’autore, ma anche lavori tessili, progetti di gioielleria o gardening, ceramiche e persino food.

Caratteristica di San Sebastiano Contemporary Casa Bramante, del resto, è quella di proporre iniziative che mixano sperimentalismo ed effetti ludici. Anche l’indirizzo di questa mostra segue di conseguenza un atteggiamento “leggero” e “anarchico”. Un indirizzo che prova a rompere con tutti i riferimenti accademici, mantenendo sottotraccia un solo imperativo: proporre sempre e comunque lavori di qualità.

Non potrebbe essere diversamente: sono questi i “limiti” (o forse i pregi?) delle esperienze maturate in campo artistico da Bramante e Premoli che di questo spazio sono gli animatori.

Intorno a un concetto (apparentemente) pretestuoso come l’abbinamento dei colori grigio e giallo si dispongono opere di artisti affermati come Pietro Roccasalva e Miltos Manetas. Super professionisti come Davide Bramante, Maura Banfo, Jano Sicura e la cineasta Giovanna Brogna. Artisti collaudati come Stefania Ricci, Giuseppe Bombaci, Claudio Cavallaro, Luciano Gaglio, Rossana Ragusa. Giovani promesse come Salvo Alibrio, Francesco Bellina, Sebastiano Bottaro, Daniele Bianco e Paolo Greco. A cui si aggiungono il gioielliere siracusano Massimo Izzo, la couturier catanese Mariella Gennarino, i ceramisti (scelti da salvatore lantieri) Duccio Maria Gambi, Juan e Salvador Cidrás, un maestro giardiniere come Alfio Leonardi …e pure due chef: Andrea Alì, Yasmine de Palma.

Una compagnia eterogenea – ma disposta con cura – per creare scompiglio, per descrivere attraverso i colori dati emozioni vicine alla resilienza di cui la nostra mente ha bisogno in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando. "L’arte guarisce l’anima", conclude Aldo Premoli, curatore della mostra.