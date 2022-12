Aspirante scrittore, famoso seduttore, Bob Job in scena a Ragusa

Ragusa - Aspirante scrittore, famoso seduttore.

Il terzo appuntamento di “Casamatta in scena” è con "Bob Job".

Scritto da Riccardo Trovato con Alessia Gurrieri, Matilde Masaracchio, Francesca Morselli, Sergio Spada, Matteo Tomasello e Cristian Zago, per la regia di Riccardo Maria Tarci, Bob Job è la storia di uno scrittore, neanche eccellente, e infatti ancora poco noto ai lettori, la cui fama da gran seduttore, però, lo precede e gli ha fatto guadagnare una certa popolarità.

La sorte lo colloca nel bel mezzo di un’intricata storia sentimentale, che non è capace di gestire. La commedia ha sapore e ambientazioni d’oltre oceano; i personaggi, incontrandosi casualmente, si scontrano e al tempo stesso coalizzano: i colpi di scena non mancano. L’appuntamento con il terzo spettacolo della rassegna “Casamatta in scena – II edizione” è previsto per venerdì 16 e sabato 17 dicembre alle 20:30, domenica 18 alle 18:30 presso lo spazio creativo Casamatta in viale Europa, 85.