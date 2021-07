Attorno a Van Gogh, con Previtera, Puglisi e Zuccaro a Scicli

Scicli - Giovedì 8 luglio alle 20.00 si inaugura alle Quam la mostra “Attorno a Van Gogh – Cetty Previtera, Giuseppe Puglisi, Piero Zuccaro”, i tre autori siciliani del progetto di Marco Goldin, concluso a Padova i primi di giugno. La mostra ‘Attorno a Van Gogh’ ha infatti coinvolto più pittrici e pittori italiani, a cui Goldin ha chiesto di lavorare su temi cari a Van Gogh. L’occasione è stata la grande mostra “Van Gogh – I Colori della Vita”, con oltre ottanta opere del grande maestro olandese, allestite al Centro San Gaetano di Padova. Goldin ha qui invitato otto pittrici e pittori italiani, assegnando a ciascuno un progetto legato ai soggetti cari a Van Gogh, e allestito nelle sale a seguire. Il risultato è stato uno spaccato di una certa pittura italiana, molto cara a Goldin, che dimostra di essere sempre autentica e attiva.

In collaborazione con Marco Goldin, arrivano a Scicli 30 tele circa, di grande formato, tutte legate direttamente o indirettamente alla pittura di Van Gogh. Cetty Previtera ha realizzato un piccolo ciclo interpretando i paesaggi di montagna di Van Gogh, Giuseppe Puglisi i cieli di notte e Piero Zuccaro i suoi cieli materici. Ne risulta una mostra eccezionale, in cui la grande protagonista è la pittura con la ‘p’ maiuscola, corredata da un libro in cui Marco Goldin racconta Van Gogh attraverso le opere dei nostri contemporanei.

La mostra sarà aperta fino all’8 agosto ed è a ingresso gratuito, l’opening è giovedì 8 luglio alle 20.00, durante la quale sarà possibile incontrare gli autori.