Banca Agricola Ragusa al G7 di Siracusa per parlare di agricoltura

Siracusa - “Le imprese agricole del Sud per lo sviluppo dell’Italia: il ruolo delle banche di territorio”. È il titolo del convegno al quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, ricercatori, docenti universitari e opinion maker. Al centro del dibattito, i dati autorevoli del settore, dai quali emergono segnali di vitalità che si coniugano a strutturali fragilità. Per le imprese del Mezzogiorno, agricoltura, esportazioni (che, per quanto marginali nella dinamica del prodotto dell’economia meridionale, sono cresciute a ritmi simili a quelli nazionali), produzione energetica e turismo (in forte aumento nella componente estera fino al 2019) costituiscono le basi su cui impostare un programma di riduzione dei divari con il Centro-Nord. In questo contesto, il supporto attivo delle banche del territorio sarà l’unica strategia capace di sostenere le necessità di credito e la vitalità delle imprese meridionali.

All'evento, tra gli altri, prenderanno parte: Saverio Continella, Amministratore delegato BAPR Francesco Italia, Sindaco di Siracusa Salvatore Barbagallo, Assessore Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea della Regione Sicilia Luca Bianchi, Direttore Svimez Francesco Buresti, Direttore Acea Acqua Alessandra Gentile, Professoressa Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione, Ambiente Università di Catania Gennaro Gigante, Direttore Succursale Catania Banca d’Italia Marina Valensise, Consigliere Delegato INDA Nino Amadore, Giornalista de Il Sole 24 Ore.

Appuntamento all'Urban Center di Siracusa, via Bixio 1.