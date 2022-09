Barocco e Neobarocco, dal 15 al 18 settembre a Ragusa

Ragusa - Torna a fine estate per la sua seconda edizione, il festival del Barocco & Neobarocco di Ragusa, in programma dal 15 al 18 settembre 2022 con proroga delle mostre fino al 16 ottobre. Quattro giorni di mostre, incontri e installazioni in scena nei gioielli architettonici della città siciliana, fulcro della rinascita settecentesca del Val di Noto, tra sontuosi palazzi, ex chiese e teatri patrimoni dell’Unesco. Una kermesse che coinvolge artisti, stilisti, designer, aziende, locali e non, e quest’anno anche studenti, curata dal designer e art director Roberto Semprini. La manifestazione sarà allestita nei più bei palazzi barocchi della città – Antica Cancelleria, Palazzo Cosentini, Palazzo La Rocca e la ex Chiesa San Vincenzo Ferreri – i cui sontuosi spazi ospiteranno opere di design, arte, moda e fotografia ispirate al tema del Neobarocco.

Verranno presentati i progetti ideati dagli studenti delle Accademie di Brera, Firenze, Abadir di Catania e della Facoltà di Architettura di Palermo. Il festival ha l’obiettivo di far dialogare la cultura del progetto con quella di impresa, nel contesto delle scenografie barocche della città di Ragusa. Il Festival intende porsi come osservatorio permanente sulle espressioni del “design neobarocco”, inteso come interpretazione contemporanea di quell’estetica barocca o meglio tardobarocca, che ha segnato felicemente la storia del territorio ibleo. Il Neobarocco può essere inteso infatti come una costante formale comune ad alcune tendenze culturali del nostro tempo. Saperi e imprenditorialità del territorio sono coinvolti in una dialettica creativa, insieme a designer, artisti e fashion stylist, con la partecipazione di alcuni protagonisti del mondo del progetto e con il contributo di aziende affermate a livello internazionale.

Oltre a un programma di incontri e approfondimenti specialistici per addetti ai lavori, il festival mette in scena installazioni artistiche site specific ed espone gli esiti del lavoro di ricerca di accademie e università, dispiegandosi in location diverse e prestigiose, in un percorso di attraversamento stupefacente e sorprendente degli spazi della città di Ragusa. Il design festival ha il patrocinio di enti territoriali e di istituzioni autorevoli come ADI, Accademia di Brera, Accademia di Firenze e Ordine degli Architetti. Le conferenze e le visite alle mostre rilasciano crediti formativi professionali ad architetti e a designer iscritti ai rispettivi Albi, le visite alle installazioni sono gratuite e rimangono aperte al pubblico per un mese. Il programma completo a questo link.