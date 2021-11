Black Weekend Cannolia. A Scicli e Marina di Ragusa

Scicli - Succede solo una volta all’anno. L’ultimo venerdì di novembre. Quest’anno per Cannolia il 26, il 27 e il 28 novembre sarà un black weekend, un fine settimana da paura che farà felici tutti i golosi e gli amanti dei cannoli caldi, quelli veri, 100% artigianali.

Non solo elettronica, abbigliamento e scarpe, quindi, quest’anno a Scicli e Marina di Ragusa il black friday, diventerà un’occasione unica per portarsi a casa il kit da 10 cannoli scontato quasi del 50%.

Succede una sola volta all’anno, o forse una sola volta nella vita, chissà! È possibile scegliere qualsiasi crema o ricotta e pagare per 10 cannoli solo 19 euro e averli già farciti o da farcire con le comode sacche a poche per gustarsi un cannolo 100% artigianale.

Come sempre, se si consumano nell’immediato possono essere farciti direttamente in bottega, altrimenti si consiglia di optare per la farcitura in casa con le sacche a poche e le granelle Cannolia, trasformando la degustazione in un divertente gioco di gruppo. Le creme e le ricotte, generalmente, durano qualche giorno, anche se i veri amanti del cannolo le fanno durare solo qualche ora.

Il Black Weekend comincerà domani venersi 26 novembre e si chiuderà domenica 28 novembre, solo per i punti vendita di Scicli e Marina di Ragusa, aperti a orario continuato.