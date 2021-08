Bramante, Costagliola e Nobile in mostra a Noto

Noto - Sospensioni è il titolo della mostra di Davide Bramante, Alessandro Costagliola e Francesca Nobile che inaugurerà il 07 Agosto nei Bassi di Palazzo Nicolaci a Noto. Le opere in mostra costituiscono una selezione di lavori dei tre artisti siciliani, che operano con molteplici mezzi espressivi, quali pittura, fotografia, scultura e video art. Sospensioni, dunque. Come quelle di tanti istanti nell’arco di una vita: il momento che precede la messa a fuoco; o quello che occorre a comprendere pienamente; o, ancora, quello che impone una scelta ponderata. Sospensioni sono le immagini di città che sfumano e si mescolano l’una all’altra fino a formarne una sola, come nelle opere fotografiche di Davide Bramante, artista dal lungo percorso professionale, internazionalmente celebrato; sono le figure dai contorni nitidi ma dalle campiture cromatiche tenui ritratte da Francesca Nobile, così come le azioni di lotta che conducono alla libertà personale e alla piena fruizione di ogni singolo sussurro di vita, come ci suggerisce la performance Che Nasce dal Mare nel suggestivo video della medesima poliedrica artista; infine, Sospese nell’aria sono anche le sculture di Alessandro Costagliola che sembrano sfidare e vincere la forza di gravità nonostante la densa materia dei loro corpi nudi, scorciati ed aerei. Aperitivo con gli Artisti, sabato 07 Agosto alle ore 19.30

La mostra sarà visitabile tutti i giorni della settimana dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

Possibilità di apertura mattutina. Per informazioni o appuntamenti 347 6390763

Evento realizzato nell’ambito della Rassegna “Percorsi di NOTOrietà”

curata da Vincenzo Medica per Studio Barnum contemporary e Patrocinata dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Noto.

In partenariato con San Sebastiano contemporary / Casa Bramante – Palazzolo Acreide

e Atelier Love Project – Siracusa.