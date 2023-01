Cake star: pasticcerie in sfida arriva a Modica

Modica - Novità al timone di "Cake Star: Pasticcerie in Sfida", accanto al veterano Damiano Carrara arriva Tommaso Foglia, insieme per la nuova ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia. Un viaggio che riparte da venerdì 6 gennaio alle 21.20 su Real Time (Canale 31) e disponibile anche su discovery+. La competizione più dolce della tv, prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e arrivata alla sesta edizione, vede la nuova la coppia di esperti pasticceri - girare il nostro Paese alla ricerca delle torte e dei pasticcini più golosi.

In ogni puntata, delle dodici in programma, tre pasticceri esperti si sfidano per conquistare il palato esigente dei due giudici e dei loro avversari, cercando di guadagnare le tanto ambite 5 stelle. Come sempre ogni sfidante viene giudicato in tre categorie: la location della pasticceria, il cabaret di paste e il "pezzo forte". Quest'anno la sfida è ancora più ardua e difficile. I concorrenti dovranno conquistare i palati di due dei più rinomati professionisti della pasticceria italiana.

Il viaggio farà tappa da nord a sud, viaggiando da Torino, Milano, Pavia/Oltrepò pavese, Lago d'Iseo, Franciacorta, Pordenone, passando per Ancona, Pistoia, Castelli Romani, fino a Reggio Calabria, Modica e Messina.