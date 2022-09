Canta Umberto Tozzi a Taormina

Taormina - Il 25 settembre Umberto Tozzi sarà per la prima volta in concerto al Teatro Antico di Taormina e per l’occasione condivideranno questa serata speciale tanti amici e colleghi, insieme a lui per festeggiare e celebrare la sua musica e carriera nell’anno del suo 70° compleanno. Giuliano Sangiorgi, Giorgio Panariello, Raf, Nek, Marco Masini e Al Bano, questi gli artisti che condivideranno il palco con Umberto Tozzi per l’ultimo speciale appuntamento del tour “Gloria Forever”. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per info www.friendsandpartners.it). Radio Italia è radio partner del tour “Gloria Forever”.

“Gloria Forever” è il progetto che vede impegnato Umberto Tozzi per tutto il 2022. Viene celebrato l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo: dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire.