Cantine Aperte a Donnafugata, per la prima volta ad Acate

Acate - Sarà un Cantine Aperte inedito quello proposto da Donnafugata che, con creatività e innovazione ha messo a punto un evento “multicanale”: un mix di esperienze online ed offline per restare in contatto con i fan che, in tutti questi anni, hanno partecipato con entusiasmo agli eventi aziendali.

Domenica 30 maggio, osservando scrupolose misure di sicurezza e obbligo di prenotazione, Donnafugata aprirà simultaneamente le Cantine storiche di Marsala, la Tenuta dell’Etna, a Randazzo e, in prima assoluta, la Tenuta di Vittoria, ad Acate. Si tratta di un impegno organizzativo importante e curato nei minimi particolari per garantire un’esperienza in ambienti sicuri e ricercati.

Visite delle cantine e dei vigneti adiacenti, e degustazioni dedicate ai vini di riferimento dei differenti terroir, compongono un ventaglio di proposte che consentono di realizzare quel “viaggio di scoperta del continente viticolo siciliano” che, a Donnafugata, costituisce un plus riconosciuto ed apprezzato.

“L’apertura di Acate al pubblico – spiega Antonio Rallo, alla guida dell’azienda con la sorella José – è un traguardo importante per Donnafugata. È la terra di una storica e prestigiosa denominazione che comprende la prima e unica DOCG della Sicilia, il Cerasuolo di Vittoria, e il Frappato di Vittoria Doc. Rossi morbidi dall’animo floreale che non vediamo l’ora di far apprezzare proprio lì dove nascono. Con le nostre proposte di visite e degustazioni vogliamo inoltre arricchire l’offerta per i turisti che fanno tappa in queste splendide terre del Barocco siciliano”.

I visitatori avranno la possibilità di scegliere tra nove degustazioni, tre per ciascuna tenuta, consultabili e prenotabili sul sito visit.donnafugata, alla pagina dell'evento: Cantine Aperte 2021 -Visite e Degustazioni.

Inoltre, per fare vivere Cantine Aperte a tutti coloro che non avranno la possibilità di partecipare all’evento in presenza, Donnafugata ha organizzato un’inedita degustazione online, proponendo una selezione di vini che portano i profumi e i colori della Sicilia nelle case dei winelover di tutta Italia.

Quattro i vini in degustazione (uno per ogni tenuta), e due sessioni live (dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18:00), nel corso delle quali i partecipati saranno guidati da un team di enologi, in un viaggio virtuale ricco di suggestioni, ma anche completo nei temi e negli argomenti che caratterizzano ciascuna etichetta e ciascuna tenuta: si parte con il Vigna di Gabri 2019, il bianco voluto da Gabriella Rallo, cru prodotto nella Tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia Occidentale; si continua con Bell’Assai 2019, da uve Frappato, vitigno identitario del territorio di Acate, un rosso fragrante e di grande freschezza; si passa poi all’Etna con Dea Vulcano 2018, un Nerello Mascalese vulcanico, di grande piacevolezza. La degustazione si chiude con uno dei vini icona di Donnafugata, Ben Ryé 2018, Passito di Pantelleria Doc, vino dolce tra i più apprezzati al mondo.

Piccole produzioni di pregio, che gli appassionati potranno ricevere comodamente a casa propria, da condividere con gli amici e i propri cari.

“E’ un Cantine Aperte davvero speciale, forse unico nel suo genere – data l’ibridazione tra online ed offline – sottolinea José Rallo – che ci consentirà di raggiungere con versatilità il pubblico dei nostri fan. Un segno di attenzione che, grazie alle tecnologie del digitale, supera ogni barriera fisica e apre a nuove ed innumerevoli opportunità”.

Partecipare alla degustazione online è facile e veloce; basta acquistare il tasting box “Cantine Aperte 2021 – Virtual Tasting Donnafugata” sul Wine Shop aziendale entro la mezzanotte del 24 maggio.