Capodanno a Scicli, in Albergo Diffuso

Scicli - Immagina di cominciare il nuovo anno bevendo un calice di bollicine insieme alla persona che ami sotto la volta affrescata di una camera di un palazzo ottocentesco siciliano mentre ammiri i colori dei fuochi d'artificio dalla finestra, per poi uscire e passeggiare tre le vie barocche di una città unica, immerso fra la gente del luogo e festeggiare un nuovo inizio.

Questa è l'esperienza indimenticabile che offre in occasione del Capodanno 2023 Scicli Albergo Diffuso: tre notti da trascorrere nelle meravigliose camere dalle volte dipinte in stile liberty di Palazzo Favacchio-Patané, deliziate dal brindisi di benvenuto con bollicine siciliane e accompagnate, al mattino, dalla colazione tipica capace di far cominciare una splendida giornata sotto il cielo terso del Val di Noto.

Non finisce qui. A impreziosire il soggiorno ci saranno le visite a due scrigni d'arte e storia come l'Antica Farmacia Cartia e Palazzo Bonelli-Patané che completeranno l'abbraccio reso speciale a Scicli da un'affascinante visita guidata lungo La Via dei Presepi, per apprezzare la tradizione tutta sciclitana nel comporli, dal monumentale settecentesco napoletano di San Bartolomeo fino a quelli in grotta delle famiglie più semplici e appassionate.

Finita la passeggiata, sarà il cannolo caldo di Cannolia, l'autentico siciliano fritto e farcito davanti a voi. Non è Capodanno, però, senza cenone e non c'è di meglio che accomodarsi nella struttura di una chiesa settecentesca com'è quella del Millennium, un'osteria contemporanea, e lasciarsi trasportare dai sapori autentici di Scicli, salutando il vecchio anno e accogliendo il nuovo tra le gioie di un luogo senza tempo.