Capodanno al mare, alla Scala dei Turchi

Realmonte, Agrigento - Un tuffo collettivo alla Scala dei Turchi aprirà il nuovo anno, sulla Costa del Mito, nella parte sud-occidentale della Sicilia. Nella spiaggetta ad est della scogliera di marna bianca, nel Comune di Realmonte, è previsto un bagno nelle acque del Mediterraneo e poi una breve traversata a remi su tavole da sup, da un lato all’altro dello splendido promontorio.

Domenica 1° Gennaio 2023 la manifestazione di promozione turistica denominata, "SICILIA UN'ESTATE LUNGA TUTTO L'ANNO", avrà inizio alle ore 9,30 e terminerà intorno a mezzogiorno. L’iniziativa è di Mareamico Agrigento con la DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi in collaborazione con il Comune di Realmonte. Determinante la partecipazione attiva dei ragazzi del Sanleone Surf Tribe, del club Paradise Agrigento e del Surf School Porto Empedocle, che metteranno a disposizione, gratuitamente, i sup per poter partecipare all’evento.

La manifestazione è uno dei più rilevanti momenti di promozione della Costa del Mito e rientra nelle strategie di promozione e valorizzazione della destinazione, che sta coinvolgono l’intera fascia costiera che va da Selinunte a Gela.