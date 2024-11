Carmen Consoli in concerto nei teatri in Sicilia, ma nel 2025

Catania - Carmen Consoli è pronta per un nuovo progetto live: un tour teatrale che la vedrà impegnata a partire da ottobre 2025. A novembre il tour arriverà in Sicilia con quattro date tra le prime annunciate in calendario: il 16 e 17 novembre 2025 Carmen Consoli si esibirà a Palermo, al Teatro Politeama Garibaldi. Il 19 e 20 novembre arriverà in concerto nella sua Catania per due appuntamenti al Teatro Metropolitan.