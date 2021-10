Carmen Consoli, quattro concerti in Sicilia

Catania - Carmen Consoli torna sulle scene con “Volevo fare la rockstar”, il suo nono album in studio. Il “Volevo fare la rockstar tour 2021”, prodotto e organizzato da Otr Live, avrà la sua data zero ad Assisi (il 29 ottobre), la prima tappa a Parma (4 novembre) e arriverà in Sicilia quando già sarà ben rodato. Sono quattro i concerti della cantantessa già confermati in Sicilia: il 15 e 16 dicembre al teatro Metropolitan di Catania (biglietti: da 34,50 a 57,50 euro) e il 17 e il 18 dicembre al teatro Al Massimo di Palermo (biglietti: da 40 a 60 euro).

I live in programma a Catania e Palermo sono organizzati in collaborazione con Puntoeacapo. Il servizio di prevendita biglietti per il “Volevo fare la rockstar tour 2021” è già attivo sul circuito Ticketone.