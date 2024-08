Carmen Consoli sold out a Marina di Modica

Modica - A San Lorenzo, la notte dei desideri, Carmen Consoli sarà stella tra le stelle, e brillerà luminosa sul palco dell'auditorium Mediterraneo di Marina di Modica! Ospite attesissimo di questa edizione di “In Teatro Aperto” della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, sabato 10 agosto alle ore 22, evento già sold out, la cantautrice catanese, conosciuta da tutti come la “cantantessa”, scalderà il suo pubblico con “Terra ca nun senti”, tappa del tour mondiale che canta la Sicilia.

Carmen Consoli è una cantautrice raffinata, la sua voce è unica e inconfondibile, la sua scrittura ricercata, le sue parole sono lampi di luce che aprono varchi nel cuore e nella mente. Intensa, trascinante, originale, poliedrica; nel suo sangue da isolana scorrono l'Etna, il sole e il mare, insieme alla bellezza e ai sentimenti racchiusi nei luoghi, nelle storie, nei personaggi di questa splendida isola. Vincitrice di numerosi riconoscimenti e artista alla quale si devono diversi primati, con “Terra ca nun senti” la Consoli canta la sua terra, e lo fa attraverso brani tradizionali siciliani oltre che con canzoni proprie e di artisti meravigliosi come Franco Battiato e Rosa Balistreri. Ogni elemento, filtrato dallo sguardo e dalla sensibilità dell'artista, compone una grande narrazione in note della Sicilia. “L’ho imparato da papà - dice la Consoli - col lavoro e la tenacia i sogni possono diventare progetti e i progetti diventano realtà. Così ho iniziato a lavorare più di vent’anni fa sul patrimonio tradizionale e culturale siciliano e lo scorso anno, a Siracusa, con Terra ca nun senti, insieme a tanti amici e artisti straordinari abbiamo realizzato un evento meraviglioso sulla nostra Sicilia”.

Il progetto “Terra ca nun senti” è infatti nato come concerto-evento che lo scorso anno ha omaggiato la tradizione musicale siciliana al Teatro Greco di Siracusa, e si è poi trasformato in un tour che, partito a maggio da New York, sta girando il mondo, facendo ora tappa nella splendida Marina di Modica, affascinante località lambita dal mare e baciata dal sole. Insieme a Carmen Consoli sul palco ci saranno Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e l’inseparabile Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino. Il tour è prodotto e organizzato da OTRlive.

“Siamo impazienti di poter ammirare la “cantantessa” – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata della Fondazione Teatro Garibaldi – quando è stata annunciata la sua presenza, il botteghino è andato subito in tilt. Carmen Consoli è un'artista unica che ha estimatori in tutto il mondo, e siamo orgogliosi di averla qui, grande protagonista dell'estate modicana”. “In Teatro Aperto” continuerà poi con vari eventi, già in programma da settimane. Ci saranno tra l’altro due attesi eventi musicali gratuiti. Martedì 13 agosto “Notte italiana disco Italia90” in compagnia di DJ Peppe Maugeri, voice Seba Fazzina “Brividi Forti”, e sabato 17 agosto “Notte rock”, con Cristina Scabbia from Lacuna Coil, con Toky Dj e con gli Elektrovice, dalle ore 22 trasformeranno piazza Mediterraneo di Marina di Modica in discoteca a cielo aperto.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell'Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell'Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell'on. Ignazio Abbate, e ha il sostegno dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. La prevendita dei biglietti è attiva, al botteghino del teatro e online su Ciaotickets: bit.ly/3ywOXZc e Ticketone: https://tidd.ly/4bK6ZoU. Informazioni e programma completo sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com.