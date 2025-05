Carte d’artista, sensibili in-consistenze, in mostra a Ragusa

Ragusa - Si inaugurerà giorno 11 maggio alle ore 18.30 , presso la GLAM artecontemporanea di Danilo Occhipinti a Ragusa, Carte d’artista, sensibili in-consistenze, mostra curata da Elisabetta Rizza che gode del patrocinio del Comune di Ragusa come evento culturale. Presenta le opere di Sandro Bracchitta, Salvatore Fratantonio, Giuseppe Giordano, Marjorie Morton, Francesco Rinzivillo, Piero Roccasalco RUB, artisti invitati per questo nuovo progetto, proprio perché presentano alcuni aspetti di contatto proprio per la scelta della carta come supporto dei loro lavori, fra i quali certamente il riconoscerle alcune specificità ed intrinseche potenzialità che consentono forme artistiche differenti; come ad esempio, una certa velocità di esecuzione, la sua leggerezza, la versatilità, e la possibilità di interventi multipli e sovrapponibili.

Dall’11 maggio al 30 Giugno 2025

Aperto tutti i giorni escluso domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Ingresso libero.