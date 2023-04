Catania, meditazione yoga al Castello Ursino sulle note di Battiato

Catania - Sarà un raro e denso momento di interconnessione tra i linguaggi dell’arte, della musica e della spiritualità quello in programma sabato 22 aprile al Castello Ursino in occasione della presentazione del catalogo di “Piero Zuccaro. Meditazione Visiva”, mostra a cura di Sergio Troisi e con la video-installazione inedita di Franco Battiato prorogata fino al 15 maggio (la chiusura era prevista per il 30 aprile).

A precedere infatti la presentazione del catalogo fissata per le ore 17, a partire dalle 15.30 nella sala finale, allestita con le opere della serie “Interno incerto e oscillante”, saranno tre cicli di meditazione guidati da Amalia Cornale, insegnante di Hatha Yoga e Yoga integrale, nel solco della museoterapia. “Una breve pratica di mindfulness - spiega Cornale – che sulle note del Kyrie di Franco Battiato utilizzerà i segni di Piero Zuccaro per disattivare temporaneamente la mente intellettuale, lasciando che lo stato meditativo possa affiorare spontaneamente dalle profondità della Coscienza. La fusione fra l’immagine esterna e quella interna favorirà l’emersione di emozioni, sentimenti e stati d’animo preziosi, fra cui la compassione, l’accoglienza, la gratitudine, l’abbandono al divino”. Le meditazioni si svolgeranno alle 15.30, 16.00 e 16.30 e per partecipare occorre prenotarsi a mostrameditazionevisiva@gmail.com entro il 21 aprile. La partecipazione è gratuita, ogni gruppo prevede 15 persone.

Seguirà la presentazione del catalogo (Antiga Edizioni), la cui veste editoriale è stata curata da Francesco Messina, storico art director e graphic designer al quale Battiato ha affidato la copertina di diversi album: dal 1975 con “M.lle Le Gladiator” fino a “Torneremo ancora” del 2019, passando per capolavori e copertine cult come “L’era del cinghiale bianco” (1979), “La voce del padrone” (1981), “Fisiognomica” (1983) Messina ha tradotto in immagini il pensiero di Battiato, negli anni in cui la discografia non era smaterializzata, come adesso, sulle varie piattaforme digitali.

Completano il volume di “Meditazione visiva” una sezione curata da Carmelo Bongiorno, artista e fotografo, autore di una rilettura personale in bianco e nero sulle opere e sul percorso espositivo di Zuccaro al Castello Ursino; due conversazioni dell’autore con Marco Goldin e Marina Pisano e un’antologia critica con saggi di Lucio Barbera, Franco Battiato, Lorenzo Canova, Alberto Dambruoso, Salvo Ferlito, Helmut Friedel, Guido Giuffrè, Piero Guccione, Giovanni Iovane, Marco Meneguzzo, Gabriele Musumarra, Paolo Nifosì, Anna Maria Ruta, Franco Sarnari, Maurizio Sciaccaluga, Manlio Sgalambro ed Emilia Valenza.

Con l’autore e il curatore, sabato 22 aprile interverranno: Paolo Di Caro (direttore della Direzione Cultura del Comune di Catania); Guido Gianferrara (direttore Fondazione Chiazzese per l’arte e la cultura); Carmelo Bongiorno (artista e fotografo); Don Orazio Barbarino (arciprete della Chiesa Madre di Linguaglossa e padre spirituale di Battiato) e con l’amichevole partecipazione di Marco Goldin, critico d’arte. Il catalogo, in vendita nelle librerie e on line, sarà disponibile anche nel bookshop del Castello Ursino.

La mostra “Piero Zuccaro. Meditazione Visiva” è prodotta dalla Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese con il patrocinio del Comune di Catania e la partnership del Teatro Stabile di Catania per gli allestimenti e le luci. Visite tutti i giorni fino al 15 maggio, dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è incluso nel biglietto per la visita del Museo civico del Castello Ursino (intero 10 euro, ridotto 5).