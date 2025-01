Cecilia Sala a “Che tempo che fa”: la prima intervista da Fazio

Cecilia Sala sarà ospite di Fabio Fazio domenica 19 gennaio a Che tempo che fa (dalle 19.30 sul Nove). Ad annunciarlo è stato il conduttore sui sui canali social, pubblicando alcuni spezzoni dei video del ritorno in Italia della giornalista 29enne, rimasta in carcere in Iran per 21 giorni.

Quella con Fabio Fazio, a esattamente un mese di distanza dall’arresto, sarà la prima intervista televisiva di Cecilia Sala dopo il rilascio dal carcere di Evin. La giornalista era in Iran con un regolare visto giornalistico. Il 19 dicembre, il giorno prima del previsto rientro in Italia, è stata prelevata dal suo albergo a Teheran, arrestata e rinchiusa in una cella d’isolamento in una delle carceri più tristemente note del Paese.

Da Fazio, quindi, è verosimile che la giornalista torni a raccontare i dettagli della sua prigionia a Evin. Ma dato che sulla vicenda è in corso un’indagine, nell’ambito della quale Cecilia Sala è già stata ascoltata dai carabinieri del Ros, difficilmente potranno emergere nuovi particolari. In precedenza Cecilia Sala aveva raccontato alcuni aspetti della detenzione a Mario Calabresi nel suo podcast Stories. Spiegando che l’Iran «era il Paese in cui più volevo tornare». Ma né al momento dell’arresto né successivamente «non mi è stato mai spiegato perché sia finita in una cella di isolamento». La giornalista aveva chiarito che, prima di partire, «avevo preso in considerazione il rischio di essere arrestata ed è una cosa che mi sono rimproverata molto una volta dentro. Ho chiesto consiglio a tantissime persone di lì prima di partire. Ma il nuovo governo aveva dimostrato un piccola apertura, concedendo visti a giornalisti stranieri: c’era la Cnn, Paris Match».