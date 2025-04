Palazzolo Acreide, Siracusa - Inaugurata a Spazio San Sebastiano "Cento Sicilie", il viaggio nei riti della Settimana Santa del fotografo Salvo Alibrio; undicesima mostra che accoglie Spazio San Sebastiano, galleria d’arte e centro culturale sito in piazza del Popolo 19, nato dalla sinergia tra la Parrocchia di San Sebastiano e la cooperativa Mediblei.

Cento Sicilie è un viaggio sentimentale con la macchina fotografica al collo, per eternare i riti della Settimana Santa, rituali di comunità che si compiono ancora ma chissà per quanto, perché anche qui dove “tutto cambia per non cambiare”, perfino la Resurrezione di Cristo deve fare i conti con la modernità e lo spopolamento. Per l’artista “il viaggio in Sicilia durante la Settimana Santa è diventato un rito nel rito, più atteso del compleanno. Mi riporta ad una Sicilia dove è possibile vedere ancora un nonno con il figlio e il nipote tramandarsi per dote la consuetudine di portare in processione la bandiera della propria Confraternita; una Sicilia dove le anziane signore sono in attesa, dietro i vetri adornati da tende ricamate, di vedere i loro balconi ancora una volta sfiorati da Crocifissi che sfidano le verticalità del cielo; una Sicilia dove i bambini hanno negli occhi la meraviglia dinnanzi al mistero della Passione di Cristo”. Ed è proprio il popolo siciliano il punto focale degli scatti di Salvo Alibrio, le persone che l’autore ha incontrato nel corso dei suoi viaggi; chi da straniero lo ha fatto sentire amico, aprendogli persino le porte di casa. Un racconto vivo racchiuso in 38 immagini, realizzate in digitale ed analogico. Le sue fotografie sui riti della Settimana Santa in Sicilia serbano l’eco della civiltà contadina delle aree interne, che era il perno della pietas popolare e la cui memoria riverbera ancora nelle realtà più piccole; di molte località però, l’autore non ha voluto rivelare il nome per salvaguardare l’intimità di riti dove la devozione è ancora vera e profonda. I suoi scatti sono una sintesi tra i contrasti di emozioni che sono la dimensione stessa del rito: la morte e la vita; il dolore e la gioia; i “lamenti” del Venerdì Santo e l’euforia della Pasqua, ed è in questa fusione sinestetica di sensazioni che si manifesta la Sicilia a cui è tanto legato l’autore e che la innalza a metafora di vita di ogni siciliano, un eterno contendere tra luci e ombre, tra Cristi giubilanti e “diavulazzi”.

Classe 1988, Salvo Alibrio è un fotografo palazzolese che è riuscito a conquistare le pagine di importanti riviste internazionali senza mai lasciare la Sicilia. Apre il suo studio fotografico nel 2013 ma già da giovanissimo si occupa di arte e di fotografia, con risultati veramente significativi. Le sue fotografie hanno ottenuto riconoscimenti nei più importanti concorsi fotografici a livello nazionale ed internazionale. Nel 2012 con uno scatto ha vinto il concorso indetto da National Geographic Italia nella categoria "gente e popoli" e i riconoscimenti sono continuati ad arrivare anche negli anni successivi: nel 2015 è stato finalista della decima edizione del premio Arte Laguna a Venezia; nel 2016 ha ottenuto il premio Miglior Portfolio Mediterraneum del Med Photo Fest; nel Dicembre 2016 si è classificato primo al Tokyo International Photo Awards Gold Winner categoria eventi; nel giugno 2018 a Parigi si è aggiudicato il secondo premio nel concorso internazionale PX3, con una serie di fotografie sulla festa di San Paolo a Palazzolo Acreide. In questi anni, ha pubblicato diversi reportage fotografici su importanti riviste internazionali: Traveller edizioni Condè Nast, Le Figaro Magazine, National Geographic, Artribune,Royal Photographic Society of Great Britain,Vogue,Elle. ed ha esposto presso importanti istituzioni culturali. Nell'estate 2019 ha realizzato la campagna pubblicitaria 2020 per Dolce & Gabbana, nel 2022 in occasione dei 10 anni di Alta Moda lavora per un progetto DGDNA tra Ortigia e Marzamemi, oltre ad essere coinvolto nella realizzazione di due libri editi da Rizzoli per Dolce&Gabbana "SACRO" (2023) e "NERO" (2024) insieme ad altri grandi fotografi di fama internazionali come Helmut Newton, Bruno Barbey, Gian Paolo Barbieri e Giuseppe Leone.

La mostra Cento Sicilie è stata prodotta dal CineTeatro King, unico cinema rimasto a Palazzolo Acreide che Stefania Sardo, classe 1990, ha ereditato dal papà Vito e che coraggiosamente continua a tenere aperto. Alla realizzazione di questa esposizione ha contribuito anche chef Andrea Alì del Ristorante Andrea, oste custode e tenace promotore di Palazzolo Acreide. “Questa mostra” affermano i soci della Medible, ente gestore di Spazio San Sebastiano, “è dedicata a tutti i siciliani che non vogliono abbandonare la loro terra, per necessità, per scrupolo, per amore. Per la “restanza” che ci spinge a tentare sempre nuove strade per farci presidio attivo della nostra isola, nonostante le eterne difficoltà. Per chi è rimasto prigioniero del sogno, quel sogno che il “Candido” di Leonardo Sciascia avrebbe potuto fare solo in Sicilia”. Cento Sicilie si potrà visitare tutti i giorni, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30, sino a domenica 11 maggio. Per maggiori dettagli, è possibile contattare Mediblei/Spazio San Sebastiano alla mail info@mediblei.com