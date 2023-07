Chi ha ucciso il Commissario Montalbano?

Scicli - Chi ha ucciso il Commissario Montabano?

Il 6 settembre a Scicli una indagine nello stile letterario di Andrea Camilleri.

L'estate a Scicli si arricchisce di un altro interessante ciclo di eventi.

Da luglio a settembre 2023 i bassi del Convento delle agostiniane di via Francesco Mormina Penna diventeranno fucina di cinque appuntamenti.

“Un'estate al museo” è l'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la cooperativa Agire e il museo del Costume e della Cucina di Scicli.

Il primo appuntamento il 20 luglio (h. 19:00) dal titolo “GLI ORI E GLI ARGENTI DEL MUSEO: SFARZO E MONDANITA'” porterà alla scoperta del nuovo allestimento del museo del costume, curato dalla dott.ssa Giallongo e dal dott. Portelli. L'allestimento ha come tema la riscoperta dell'abbigliamento femminile, i racconti e dalle storie che gli abiti celano. Al termine un piccolo rinfresco delizierà i partecipanti.

Il 4 agosto (h. 19:00) sarà la volta di un appuntamento coinvolgente dal titolo “SCIOGLI L'ENIGMA: ESCAPE ROOM AL MUSEO”: i partecipanti saranno coinvolti in un'avvincente sfida nella risoluzione di un antico mistero tra indizi ed enigmi con un tempo limitato.

Il terzo appuntamento, venerdì 25 agosto (h. 18:00), sarà una passeggiata culturale all'interno di una “SCICLI IGNOTA”, alla riscoperta di luoghi e storie inedite e sconosciute.

“CHI HA UCCISO MONTALBANO?” Il 6 settembre (h. 19:00), in occasione del compleanno di Andrea Camilleri, celebrerà l'indimenticabile scrittore siciliano con un nuova e intrigante escape room. Il museo di via F. Mormina Penna si trasformerà in un luogo enigmatico ispirandosi ai grandi gialli dell'autore agrigentino.

L'ultimo appuntamento il 29 Settembre (h. 19:00), dal titolo “I GIOCHI DI UNA VOLTA: DIVERTIRSI AL MUSEO”, accompagnerà i partecipanti a fare un autentico tuffo indietro nel passato per riscoprire e creare i giochi di una volta.

Ogni singolo evento ha un costo di €5, ma è anche possibile acquistare la CARD “ESTATE AL MUSEO” che permetterà di partecipare a tutti e cinque gli eventi al costo di soli €15. Appuntamento presso il Museo del Costume e della Cucina, via Francesco Mormina Penna, 65. Per info e prenotazioni scrivere una e-mail a agirecooperativa@gmail.com o telefonare al 3518881474.