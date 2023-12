Chiesa di Sant’Anna a Modica, una mostra di Giuseppe Arezzi

Modica - La Chiesa di Sant’Anna a Modica ospita dal 15 al 22 Dicembre 2023 la mostra Giuseppe Arezzi: Oggetti Liberi che propone al pubblico, per la prima volta riunito, un corpus di realizzazioni degli ultimi cinque anni. In questa occasione si potrà accedere alla navata principale della Chiesa di Sant’Anna -oggetto di un restauro parziale- e resa recentemente agibile tramite l’installazione "Luce Per Un Cantiere" del designer Angelo Sanzone per le giornate del FAI in Ottobre 2023.

La proposta espositiva vuole creare rimandi tra il contenitore, gli oggetti di Giuseppe Arezzi e l’intervento luminoso di Angelo Sanzone, sottolineando la trasversalità di questo insieme particolarmente suggestivo, fruibile al visitatore da una passerella al centro della navata.

L’immaginario di Giuseppe Arezzi -fatto di archetipi contemporanei- si fonde con l’ambiente della Chiesa in un interessante esercizio di fusione delle arti e coesiste con sculture lignee, arredi sacri e elementi decorativi e architettonici, in equilibrio tra spiritualità e domesticità.

In mostra progetti legati alla tradizione vernacolare, frutto di una ricerca identitaria alla riscoperta dei segni e dei simboli del territorio siciiliano.

Il tappeto “Giro” dalla forma circolare in parte vuota, racconta l’iconografia della ruota intesa come primo oggetto della mobilità e si sovrappone dialogando con gli intarsi di calcare bianco e pietra pece del pavimento della Chiesa. L’oggetto sospeso in midollino “Fiscella”, che prende il suo nome dal classico cesto in paglia utilizzato in Sicilia e nell’area Mediterranea per fare la ricotta, appeso all’ingresso della navata, contiene gli oggetti-souvenir “Carruba”, omaggio ad una Sicilia Sud Orientale agreste e autentica. Le poltrone “Manico” dalle linee semplici e dai colori in sintonia con le cromie della chiesa, sono orientate verso l’altare. La cassapanca “Tramoggia” reinterpreta la classica panca di legno, il mobile multiuso “Binomio” ricorda un altare o un inginocchiatoio per pregare, e il servomuto “Solista” collocato davanti alla cappella del crocifisso ligneo -assente per preservarlo- ne evoca l’assenza.

Un video del regista Andrea Giannone, che racconta la storia della chiesa, introduce la mostra ed è visibile nell’atrio d’ingresso.

Giuseppe Arezzi: Oggetti Liberi a cura di Margherita Ratti Chiesa di Sant’Anna a Modica dal 15 al 22 dicembre 2023

Via Liceo Convitto 33

Giuseppe Arezzi

Giuseppe Arezzi crede nel Design come soluzione funzionale alle esigenze del quotidiano e ad esse attribuisce un significato antropologico. Il Design multifunzionale di Giuseppe Arezzi combina un approccio moderno con le radici siciliane. I suoi progetti sono estremamente contemporanei, liberi da tendenze o riferimenti nostalgici.

Angelo Sanzone

Angelo Sanzone è un designer specializzato nella progettazione della luce. Si laurea al Politecnico di Milano in Disegno Industriale con una tesi sulla luce nei luoghi di culto e nel 2016 fonda In Sensu per sviluppare progetti di disegno industriale, luce ed interni che tengono conto della dinamicità dei comportamenti e dell’emozionalità del design.

Margherita Ratti

Professionista nel campo dell'Architettura del Design e dell'Arte, Margherita Ratti è curatrice indipendente e fondatrice di It’s Great Design (greatdesign.fr). Dal 2021, Margherita si dedica alla valorizzazione delle potenzialità del territorio della Sicilia Sud Orientale, interpretate in chiave contemporanea. I suoi progetti sono oggi riconosciuti per il loro spirito innovativo.