Ciauru di primavera nei siti culturali a Scicli

Scicli - Si chiamerà "Ciauru ri primavera" e sarà un percorso del tutto nuovo a Scicli in grado di coinvolgere a tutto tondo il visitatore: una esperienza sensoriale-emozionale che si potrà vivere all'interno di Palazzo Spadaro a Scicli, in via F. Mormina Penna. La cooperativa Agire in occasione della Pasqua e dell'avvento della Primavera ha pensato ad una installazione "viva" in grado di coinvolgere in maniera profonda il visitatore attraverso i profumi, i suoni e i colori della Primavera.

Sarà veramente facile immergersi nella natura a 360 gradi e vivere i profumi che la natura siciliana ci regala, avvolti dall'arte e dalla bellezza delle sale di servizio, aperte in veste nuova per questa nuovissima proposta.

Agire oggi si occupa di valorizzazione e fruizione dei beni culturali del comune di Scicli, ha anche lo scopo di sensibilizzare sul tema della disabilità. La mostra ha infatti come obbiettivo coinvolgere i sensi del fruitore, tramite l'udito, il tatto e l'olfatto. Una sorpresa durante l'evento inaugurale inoltre attenderà alla fine del percorso. Il percorso è totalmente gratuito. Sarà fruibile solo per dieci giorni, fino al 16 aprile. Inaugurazione giovedì 6 aprile alle ore 19. Per info chiamare al 3518881474.