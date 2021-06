Circo contemporaneo, teatro e musica: torna "Scenica" a Vittoria

Vittoria - Ritorna la magia e il divertimento. A Vittoria, dal 9 al 18 luglio, c’è Scenica Festival. Circo contemporaneo, teatro e musica nei luoghi più suggestivi del centro storico della città: saranno due fine settimana di emozioni e meraviglia, il primo dal 9 all’11 luglio, il secondo dal 16 al 18 luglio, con due appuntamenti anche mercoledì 14 luglio, per una 13^ edizione da vivere intensamente. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Santa Briganti con il patrocinio del Comune di Vittoria e del Ministero della Cultura; e quest’anno sostenuta anche dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana; dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si svolgerà in tre location: Chiostro delle Grazie, Sala Mandarà e Castello Henriquez.

Scenica conferma ancora una volta la sua vocazione di festival inclusivo capace di coinvolgere adulti e bambini con un programma coraggioso che vede protagonisti artisti e compagnie innovative provenienti da tutta Europa.

Per il circo, da Barcellona arriva la Compagnia Eia con Espera (domenica 11 luglio, ore 20.00), spettacolo vincitore del Premio della Critica 2017 in Catalunya. Dalla Francia arriva lo straordinario collettivo Cirque Entre Nous, quattro virtuosi del palo del cinese che singolarmente vantano collaborazioni con alcune tra le più importanti compagnie circensi mondiali come Cirque du Soleil e Cirque Eloize. Porteranno in scena lo spettacolo Entre Nous (venerdì 9 e sabato 10 luglio ore 21.00). La Compagnia Sacékripa, vincitrice nel 2004 del prestigioso premio Jeune Talent de Cirque, sarà in scena con VU: manipolazione d’oggetti e sottilissima ironia (venerdì 9 e sabato 10 luglio ore 22.00). Sarà inoltre ospite DADO, clown fenomenale che con i suoi spettacoli ha girato tutto il mondo, vincitore tra gli altri del 1st Place Open Flair Festival 2012, del 2017 & 2018 Children’s Theater Weekly Award e considerato uno dei maestri indiscussi, a livello europeo, della Phisycal Comedy (sabato 17 e domenica 18 luglio ore 20.00).

Per il teatro, lo spettacolo Alla Furca (Tringali/Condorelli) sarà in replica sabato 10 e domenica 11 luglio, ore 20.00 e ore 21.00. Non mancherà l’appuntamento con lo spettacolo di fine laboratorio teatrale annuale condotto da Orazio Condorelli, Mappe (mercoledì 14 luglio ore 20.00 e 20.45). Esperienza molto particolare sarà Dickinson's Walk di Cuocolo/Bosetti compagnia insignita di numerosi premi in Italia e all’estero e che proporrà al pubblico una performance teatrale in cui Roberta Bosetti interpreterà lettere e poesie di Emily Dickinson in una affascinante passeggiata radio guidata (sabato 17 luglio ore 20.00 e 22.30). Un altro grande nome del teatro italiano, Claudio Morganti, sarà presente con il raffinato spettacolo La Vita ha un dente d’oro con la drammaturgia di Rita Frongia (sabato 17 luglio ore 21.30). Appuntamento da non perdere è di certo quello con Valerio Aprea e Gola e altri pezzi brevi, reading su testi del geniale Mattia Torre (domenica 18 luglio ore 21.30).

A Scenica Festival 2021 torna anche il teatro di figura con la Compagnia Ele di Barcellona che con Roulettes, suo secondo spettacolo, ha già partecipato ad alcuni tra i più importanti festival europei (venerdì 16 – sabato 17 – domenica 18 luglio ore 19.30 – 20.15 – 21.00). La pluripremiata Compagnia Unterwasser di Roma porterà a Vittoria lo spettacolo OUT, una combinazione di pupazzi e ombre per tutta la famiglia (venerdì 16 luglio ore 21.30).

Infine gli appuntamenti musicali: Baby Dee in concerto mercoledì 14 luglio ore 21.30, poliedrico performer musicista e cantante, e venerdì 16 luglio Sacramento, ore 23.00.

Torna anche il consueto appuntamento con Radio l’Uno speciale Scenica che accompagnerà i pomeriggi festivalieri con interviste ai protagonisti dell’evento e tanta buona musica.

“Non abbiamo mai smesso di crederci – commenta Andrea Burrafato, direttore artistico del festival – e come ogni anno, ormai da tredici anni, torniamo col nostro carico di spettacoli che non mancheranno di coinvolgere ed emozionare il pubblico. Teatro, circo e musica per una edizione sicuramente coraggiosa”.

Tutti gli spettacoli saranno a capienza limitata, fortemente consigliato è l’acquisto in prevendita online su: www.liveticket.it/santabriganti. La biglietteria sarà aperta dal 28 giugno nei seguenti orari 11.00/13.00 e 18.00/20.00. Per maggiori dettagli sul programma: www.scenicafestival.it - email: info@santabriganti.org.

Info point e biglietteria: Via R. Cancellieri 39, Vittora (RG) - Tel 328 5782765 (no whatsapp).

Aggiornamenti e info sulle pagine social del festival.