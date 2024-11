Clara, la prima fotografa pozzallese

Pozzallo - Giovedì 21 novembre, dalle ore 17:00, nello Spazio cultura “Meno Assenza” di Pozzallo si celebrerà il centenario della nascita di Clara Grispo Assenza, la prima fotografa pozzallese e moglie di Meno Assenza.

I figli Antonino, Massimo e Minú, assieme ai nipoti, agli amici più cari, in concerto con il Comune di Pozzallo, hanno inteso organizzare l’evento per ricordare una madre coraggiosa, un’artista eccellente, una donna amica di tutti e di tutte. Clara Grispo, a distanza di quasi un trentennio dalla dipartita, è ancora ricordata come la signora del sorriso, gentile, elegante, bella, colta. La serata, moderata da Carmelo Assenza, nipote della signora Clara, dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Ammatuna e dell’assessore alla cultura Sara Cannizzaro, si svilupperà secondo ricordi e testimonianze.

“Clara e Meno: un amore senza confini” sarà il tema dell'intervento dell'on. Natalino Amodeo, mentre Grazia Dormiente tratteggerà il tema dell'esperienza umana e professionale della prima fotografa nell'area iblea. Nicola Colombo parlerà dei suoi ricordi della compagna Clara, la signora della luce del sorriso. A seguire le testimonianze, in presenza e in video, di alcuni pozzallesi che diranno delle qualità e della bontà della signora Clara. I ringraziamenti dei familiari, in conclusione, riassumeranno il senso del loro ricordo e del loro immutabile affetto nei confronti dell'amatissima congiunta, anticipati da una proiezione video che tratteggerà la storia biografica, sentimentale e professionale della signora del sorriso, come da intere generazioni è ricordata a Pozzallo Clara Grispo Assenza.