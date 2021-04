Colapesce e Dimartino in concerto dal vivo il 28 agosto a Taormina

Taormina - Colapesce e Dimartino, il duo rivelazione di Sanremo 2021, in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Disco di Platino) saranno in tour quest’estate con una serie di concerti e il 28 agosto faranno tappa in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina. I due cantautori siciliani presenteranno uno show in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Una data speciale, con una serie di ospiti, che si preannuncia come il vero e proprio evento del tour estivo.

I biglietti, per il concerto del 28 agosto a Taormina, sono già disponibili in prevendita ed è possibile scegliere tra i seguenti settori: Primo settore Platea 48 euro compresa prevendita; Secondo settore numerato 40 euro compresa prevendita; Terzo settore cavea numerata 34 euro compresa prevendita. I biglietti acquistati per settore corrispondente saranno assegnati successivamente e seguiranno l’ordine progressivo di acquisto, si attendono indicazioni sulla configurazione dei posti secondo l’allestimento del teatro che rispetterà le nuove normative di sicurezza.