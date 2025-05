Commedia brillante firmata "Quelli del Circolo" in teatro a Ragusa

Ragusa - Gli amanti del teatro sono invitati a partecipare a un evento che unisce divertimento e solidarietà. Sabato 17 maggio alle ore 20:30, il palcoscenico del Teatro Don Bosco - Salesiani ospiterà una commedia brillante portata in scena dalla compagnia teatrale "Quelli del Circolo", con la regia di Giorgio Gurrieri. Una rappresentazione leggera e spassosa, perfetta per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del buonumore e del teatro di qualità. Ma c’è di più: l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla ricostruzione della chiesa di San Giovanni Maria Vianney a Puntarazzi, un gesto concreto per sostenere la rinascita di un luogo simbolo della comunità. Prenotazioni e informazioni: 338-8961631