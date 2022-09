Comunicare l'Antico. Riconoscimenti a Matthiae e Stampolidis a Taormina

Giardini Naxos – Il direttore del Museo dell’Acropoli di Atene, Nicolaos Stampolidis, e l’archeologo italiano Paolo Matthiae, cui si deve nel 1975 la scoperta più grande del XX secolo – la città di Ebla in Siria e l’archivio reale di 17mila tavolette con elementi di scrittura cuneiforme del 3000 a.C. – saranno nei prossimi giorni a Giardini Naxos dove sabato 3 settembre, insieme ad altre personalità del mondo della cultura, riceveranno il “Premio Comunicare l’Antico” 2022 (Teatro della Nike, Parco di Naxos, ore 20). Per l’occasione, nell’ottica della divulgazione e condivisione dei saperi e della conoscenza, il prof. Stampolidis terrà una Lectio Magistralis sugli scavi e il museo di Eleutherna a Creta che il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, ospiterà sabato mattina (11.30) a Palazzo Ciampoli (Taormina), dove è in corso la straordinaria mostra “Umiltà e Splendore” dedicata all’arte del Seicento dei padri Cappuccini.

Il “Premio Comunicare l’Antico”, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato dal Parco Archeologico Naxos Taormina in collaborazione con il festival Naxoslegge e l’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara. Nasce nel 2017 da un’idea di Fulvia Toscano, direttore artistico del festival letterario per premiare quanti si distinguono nella comunicazione della cultura del mondo antico.

Con il prof. Matthiae (docente emerito della Sapienza di Roma) - che nel 2010 ha dovuto interrompere la quarantennale missione di scavo a causa della guerra civile in Siria - e Stampolidis saranno premiate a Naxos anche altre personalità del mondo culturale: la neo direttrice del Parco archeologico di Paestum, Tiziana D’Angelo; Stefano Vassallo, archeologo e studioso, il cui nome è legato alle importanti ricerche condotte in provincia di Palermo e soprattutto nella colonia greca di Himera; il Certamen Ciceronianum di Arpino, il più antico d’Europa; Alessandro Giuli, giornalista, conduttore televisivo per la Rai, autore della trasmissione Vitalia; e Cinzia Maccagnano, attrice e regista, specializzata in teatro di riscrittura del mito. La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla giornalista Francesca Russo e i vincitori riceveranno una scultura in terracotta realizzata dal maestro Turi Azzolina, che riproduce una maschera di Sileno, figura mitologica che decora moltissimi esemplari di antefisse fittili, esposti all’interno del Museo. Sul palco sarà una installazione della scultrice Stefania Pennacchio.

“Siamo onorati – spiega la direttrice Gabriella Tigano – di assegnare il Premio Comunicare l’Antico a personalità della comunità scientifica internazionale di così alto valore. E siamo particolarmente lusingati che il prof. Stampolidis, con la Lectio Magistralis a Taormina, ci faccia dono della sua esperienza negli scavi cretesi di Eleutherna. Comunicare l’Antico è un progetto interdisciplinare, declinato in numerose attività che hanno come obiettivo la conoscenza e la divulgazione del patrimonio materiale e immateriale della cultura classica. Un esempio virtuoso di collaborazione fra pubblico e privato, laddove quest’ultimo è rappresentato da una docente, filologa e grecista, di altissimo profilo come Fulvia Toscano. Come Parco Naxos Taormina, e personalmente come archeologa, siamo orgogliosi di essere parte attiva in questo appuntamento annuale che intende dare il giusto riconoscimento a quanti, in Italia e all’estero,impegnati in vari ambiti professionali, hanno fattivamente operato per divulgare e promuovere la conoscenza del nostro patrimonio culturale”.

Il progetto Comunicare l’Antico – che durante l’anno prevede incontri culturali a tema nel Parco Naxos Taormina – prevede poi un incontro, coordinato da Michele Blandino, sui Certamina di Sicilia: competizioni culturali in cui i giovani e più promettenti studenti liceali si misurano sulle traduzioni dei classici (sabato 3/9, ore 15.30, Lido di Naxos), mentre l’indomani, domenica 4 settembre – in contemporanea con l’ingresso gratuito nei siti e musei siciliani per la prima domenica del mese – il Museo di Naxos ospiterà alle 11.30 la presentazione della nuova guida del Museo Salinas di Palermo. Con la direttrice del parco, Gabriella Tigano, saranno la direttrice del Salinas Caterina Greco, Mariangela Preta, direttrice del Parco archeologico di Soriano Calabro, e Fulvia Toscano.

A completare il progetto Comunicare l’Antico, all’interno del cartellone di NaxosLegge 2022, è infine la rassegna teatrale “Interpretare l’antico”, a cura di Gigi Spedale. In programma nel mese di settembre una serie di drammaturgie nella forma delle riscritture dai testi classici, ma anche “restituzioni” di laboratori teatrali come il Cantiere Orestea dedicato a Pier Paolo Pasolini nell’ambito di una sezione del festival focalizzata sull’intellettuale a cento anni dalla nascita.