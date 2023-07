Con Jurassic Cash al via il Taormina Naxos Archeofilm

Taormina -Inizia venerdì 14 luglio con il film-capolavoro “Jurassic Cash”, con la regia di Xavier Lefebvre e dedicato al business della compravendita degli scheletri di dinosauri e T-rex da parte di miliardari collezionisti la prima edizione del “Taormina - Naxos Archeofilm”. Il festival di archeologia, arte e ambiente è in programma a Taormina (Teatro Antico, 14 e 16 luglio) e Giardini Naxos (Parco archeologico - Teatro della Nike, 15 e 17 Luglio). Ingresso sempre gratuito, si inizia alle 21.15 e i film sono doppiati in lingua italiana. Ospite della prima sera la giornalista Donatella Bianchi, intervistata da Piero Pruneti. A seguire il documentario girato in Sicilia “L’antica nave del vino” con la regia di Riccardo Cingillo: un progetto dell’ARPA (Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente), che ha anche prodotto il video, in collaborazione con la Soprintendenza del mare.

Il Taormina Naxos Archeofilm - prodotto e organizzato dal Parco archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, e dalla Fondazione Tusa, presieduta da Valeria Li Vigni, in collaborazione con Firenze Archeofilm/Archeologia Viva direzione Piero Pruneti - nell’arco di quattro giorni, proporrà al pubblico proiezioni di straordinari docufilm a tema archeologico selezionati a livello mondiale fra produzioni dal rigoroso valore scientifico, incontri con i protagonisti della comunicazione, interviste e confronti sulle grandi civiltà del passato.

Il festival giunge in Sicilia, con un programma e documentari “dedicati”, dopo le tappe in Toscana, Umbria, Lombardia, Friuli, Piemonte, Sardegna e Puglia e coinvolge direttamente il pubblico di grandi e piccini chiamati ad essere parte attiva del festival votando ogni sera il film preferito, al quale sarà attribuito il premio finale la sera del 16 luglio.

Nel corso delle quattro serate, alternate tra Taormina e Giardini Naxos, interverranno: Francesco Paolo Scarpinato, Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Cateno De Luca, Sindaco di Taormina; Giorgio Stracuzzi, Sindaco di Giardini Naxos. Mentre per l’evento e concerto del “Fuori Festival” di lunedì 17 al Parco di Naxos – con la straordinaria esecuzione delle Quattro Stagioni di Vivaldi da parte dell’Orchestra nazionale barocca dei Conservatori diretta dal M° Boris Begelman - saranno presenti Giovanni Angileri e Daniele Ficola, rispettivamente Presidente e Direttore del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo.

Due i premi che saranno consegnati; il “Taormina – Naxos Archeofilm 2023” attribuito dal pubblico al film più gradito e il “Premio Sebastiano Tusa” assegnato alla personalità che si è distinta nella comunicazione dei beni culturali. Partner tecnologico e main sponsor della manifestazione è Videobank. Partecipano al progetto l’Università di Catania (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) e Universi Teatrali (Centro studi dell’Università di Messina) con gli studenti tirocinanti e l’Archeoclub Giardini Naxos, Taormina e Valle Alcantara.