"Con te o contro di te?” Dialoghi natalizi di psicanalisi a Ragusa

Ragusa - È in programma mercoledì 20 dicembre alle ore 18 all’Hotel Mediterraneo di Ragusa il tradizionale appuntamento con i Dialoghi natalizi dell’Istituto Gestalt Therapy Kairos, che quest’anno avranno la forma di una conferenza sul tema "Con te o contro di te? Le relazioni umane oggi tra conflitto e contatto". Ospite dell’evento sarà il prof. Giuseppe Mannino, docente di Psicologia dinamica dell’Università Lumsa, che dialogherà con il direttore dell’Istituto GTK, il prof. Giovanni Salonia, e con i suoi consulenti scientifici, la dott.ssa Valeria Conte e il prof. Antonio Sichera.

Il tema è stato scelto col desiderio di esplorare il campo della relazione, per comprenderne le potenzialità ancora inespresse, tanto nella dimensione più intima quanto in quella sociale. «Tutta la storia delle relazioni umane - spiega il prof. Giovanni Salonia - si è sviluppata nello stile di una ‘appartenenza contro’. Le evoluzioni sociali degli ultimi decenni hanno allentato le appartenenze e acuito i conflitti. Oggi ci rendiamo conto che nel corso dei secoli abbiamo appreso tante cose, ma non come si vive in relazione. La sfida del presente è proprio questa: costruire nuove identità relazionali, che non siano nel segno della fusione determinata dall’appartenenza, ma nemmeno nel segno del conflitto determinato dall’essere-contro».

«Tutti noi - conferma la dott.ssa Valeria Conte - sperimentiamo la contraddizione tra la facilità di instaurare relazioni e la fatica di gestirle quando, alle prime difficoltà, ci sentiamo confusi, inadeguati o addirittura impotenti. È la stessa contraddizione che noi terapeuti leggiamo tra la spinta verso la corporeità, spesso semplicemente esibita o agita, e un sostanziale analfabetismo affettivo che genera ansie e paure. Come riprendere la strada di un corretto rapporto con la corporeità per esplorarne le potenzialità? come riscoprire le relazioni significative che ci aprono al cambiamento e alla crescita? Come tollerare le diversità e sostenere il confronto con ciò che è diverso? Questi saranno alcuni dei temi che tratteremo nei nostri Dialoghi natalizi, sviluppandoli nel confronto tra noi, che porteremo il punto di vista della Gestalt Therapy, e il prof. Mannino, che ringraziamo per aver accettato l’invito al dibattito». L’incontro è aperto a tutti e si concluderà con un brindisi di auguri.