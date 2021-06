Concerti, Franco126 canta in Sicilia

Zafferana Etnea - Franco126 arriva in Sicilia con la sua tournee. Si esibirà all'anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea il 29 agosto. L’artista, che con la sua scrittura rap sconfina nel cantautorato con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni, è reduce dalla pubblicazione di “Multisala”, il suo secondo album in studio, uscito per Universal Music Italia il 23 aprile 2021.

Franco126 è in realtà pseudonimo di Federico Bertollini (Roma, 1992), cantautore e rapper italiano.

Inizialmente, Franco126 si era proposto come artista hip hop, facendo ampio uso dell'Auto-Tune. Nell'album Polaroid ha intrapreso uno stile che unisce l'indie pop con il trap, mentre con l'album di debutto Stanza singola l'artista ha abbandonato l'Auto-Tune e il trap per avvicinarsi alla canzone d'autore, ispirandosi a Dalla, De Gregori, Baglioni e Carboni.