Concerti, Gazzelle raddoppia l’appuntamento di Catania

Catania - Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini (Roma, 1989), il cantautore romano da milioni di ascolti e un’invidiabile serie di date sold out in tutta Italia, aggiunge due date al suo tour estivo, una serie di appuntamenti esclusivi con cui l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo album “OK” (Maciste Dischi/Artist First) che, anticipato dal singolo di enorme successo “DESTRI” (triplo disco di platino) e dai singoli “SCUSA” (disco d’oro), ”LACRI-MA”(disco d’oro) e “BELVA”(disco d’oro), è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, porteranno Gazzelle a Lecce (Oversound Music Festival, 9 settembre) e una seconda volta a Catania (Villa Bellini, 23 settembre) dopo il sold out dell’appuntamento del 15 settembre. I due appuntamenti siciliani sono organizzati da Giuseppe Rapisarda Management ed inseriti nel cartellone del Wave Summer Music.

I biglietti per le date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da giovedì 12 agosto 2021 alle ore 16:00, e nei punti vendita autorizzati da lunedì 17 agosto 2021 alle ore 11:00.