Concerto dell'orchestra di fiati stasera a Modica

Modica - “DANTE 7.0”, questo il titolo del Concerto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica che si terrà Venerdì 17 Dicembre 2021, alle ore 21:00 presso il Teatro Garibaldi di Modica.

Il concerto, dal programma accattivante e coinvolgente, vedrà la prestigiosa partecipazione dell'attore, nonché docente di recitazione presso il Liceo Artistico "Catalano" di Palermo, Giuseppe Bisogno, nella veste di narratore e voce recitante e vedrà svilupparsi un percorso musicale che ha come filo conduttore la letteratura, fonte di ispirazione per innumerevoli capolavori dell’arte ed anche nel campo della musica per Orchestra di Fiati.

Formata da alunni del Liceo Musicale, l’Orchestra di Fiati, diretta dal M° Mirko Caruso, renderà omaggio al sommo poeta Dante Alighieri a 700 anni dalla morte con un mix di musica e recitazione eseguendo brani di grandi artisti come Anderson, Dello Joio, Ferran, Shermann, Smith e Williams e con un articolato programma: N. Dello Joio: SATIRIC DANCES, music for a comedy by Aristophanes; R. W. Smith: THE DIVINE COMEDY: INFERNO, PURGATORIO, ASCENSION, PARADISO; L. Anderson: THE TYPEWRITER; F. Ferran: EL QUIJOTE (Don Chisciotte), fantasia Sinfonica per Narratore e Banda; arr. A. Reed: MARY POPPINS HIGHLIGHTS; arr. P. Lavender: JOHN WILLIAMS IN CONCERT.

Il Concerto, fuori abbonamento, si inserisce nella collaborazione tra l’Istituto I.S. “G. Verga” di Modica e la Fondazione Teatro Garibaldi.