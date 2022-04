Concerto di Irama a Catania

Catania - Due i concerti di Irama in Sicilia in settembre. Le date in Sicilia, organizzate da Puntoeacapo: 2 settembre a Catania, Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania), il 3 settembre ad Agrigento Teatro valle dei Templi (in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi rappresentata da Enzo Bellavia, nell’ambito del Festival Il Mito).

I bigliettisaranno disponibili su www.puntoeacapo.uno e www.tickettando.it