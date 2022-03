Concerto di Mahmood a Taormina il 18 luglio

Taormina - Mahmood annuncia oggi le date del Ghettolimpo Summer Tour: 12 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location italiane. L’unico concerto in Sicilia sarà al Teatro antico di Taormina, il 18 luglio 2022, ore 21.00: l’evento rientra nella programmazione della nuova edizione di Sotto il vulcano Fest, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani (25 marzo) ore 14.00 su www.puntoeacapo.uno e www.tickettando.it (ticket link https://bit.ly/MahmoodTAO).

A meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022) e reduce dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi- il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino - Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma. Mahmood porterà sui palchi delle più importanti città europee e nei club italiani le sonorità dell’album “Ghettolimpo” (disco d’oro, pubblicato lo scorso giugno), per la prima tranche del suo tour - già sold out in 12 date - che proseguirà poi in estate. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”.