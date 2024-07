Concerto di Vinicio Capossela il 23 agosto al Teatro Antico di Taormina

Taormina - Si aggiunge un ultimo speciale appuntamento ad Altri Tasti, il tour di concerti estivi che ha visto Vinicio Capossela esibirsi in tutta Italia con formazioni e repertori differenti. Venerdì 23 agosto l’artista sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina alle ore 21.30 con Vecchi Tasti – Camera a sud trentennale – esecuzione integrale. Prevendite sui circuiti Box Office Sicilia, Ticketone e Boxol. Un concerto unico in occasione del trentennale dell’uscita di Camera a Sud, in cui verranno eseguiti i tredici brani del disco pubblicato nel 1994 affiancati da altre canzoni urgenti come quelle contenute nell’ultimo album del cantautore Tredici canzoni urgenti.

Uno spettacolo che sarà non tanto una celebrazione, ma una reinterpretazione con la consapevolezza che deriva da una fase diversa della vita.