Concerto Gospel, notte di San Silvestro e Concerto di Capodanno a Modica

Modica - Al Teatro Garibaldi di Modica il vecchio e nuovo anno si salutano in musica. L'ultimo appuntamento del 2023 da vivere in Teatro sarà infatti venerdì 29 dicembre con la splendida ed emozionante musica gospel, mentre il primo evento del 2024, come da tradizione, sarà con il Concerto di Capodanno, in programma lunedì 1 gennaio.

Due appuntamenti magici che regaleranno gioia e incantevoli momenti di condivisione. Questo venerdì 29 dicembre alle ore 21.00 le festività si coloreranno quindi di un sound internazionale grazie alla straordinaria presenza di Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers. L'ensemble è nata nel 2000 per festeggiare il nuovo millennio e racchiude alcuni tra i migliori talenti della musica gospel internazionale: Deborah Moncrief, front leader, Zanetta Wingfield, soprano, Keith Claiborne, tenor, Willa Cotten, soprano, Ginyard Von Kendrick, piano. Nel loro repertorio, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde, agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo si affiancano i temi tradizionali e le versioni più amate. Ma non solo ospiti internazionali, ad aprire la serata sarà il Modica Gospel Choir, diretto dal maestro Giorgio Rizza, con cantante solista Aurelio Pitino, importante formazione corale iblea che con passione trasmette il messaggio di spiritualità e fede tipico di questa splendida musica d'oltreoceano. Sarà una serata di ispirazione, riflessione e gioia, un momento magico che attraverso voci potenti, ritmi coinvolgenti e testi che celebrano la fede e la speranza, arriverà dritto al cuore degli spettatori.

La Fondazione Teatro Garibaldi, altresì, partecipa attivamente con l'Amministrazione comunale ad organizzare la notte del 31 dicembre di in piazza Matteotti per salutare il vecchio e il nuovo anno. Si inizierà alle ore 22:30 con l’evento “Welcome 2024” con protagonista il mitico deejay Roberto Ferrari, celebre conduttore di "Ciao Belli" su Radio Deejay. Con lui si farà il countdown che accompagnerà il passaggio al nuovo anno. La serata è presentata da Alessia Serena con in apertura Max Garrone & Tony Cannizzaro. La musica accoglierà anche il nuovo anno con il tradizionale e attesissimo Concerto di Capodanno, lunedì 1 gennaio alle ore 18.30. Le più belle e suggestive melodie verranno eseguite dall'Orchestra Filarmonica in residence Teatro Garibaldi di Modica diretta dal maestro Mirko Caruso, che accompagnerà le splendide voci del tenore Alberto Profeta e del soprano Natasa Katai. Sarà un elegante momento per scambiarsi gli auguri e vivere il primo giorno dell’anno avvolti dalla bellezza senza tempo della musica sinfonica e lirica.

Il Concerto di Capodanno è un appuntamento ormai imperdibile delle festività modicane, occasione per salutare il nuovo anno tra le note e festeggiare la bellezza, la pace, l’amore, la gioia e il desiderio di emozionarsi in teatro, insieme. “Il concerto di musica gospel, l’evento della notte di San Silvestro e il concerto di capodanno sono appuntamenti molto attesi e amati dal nostro pubblico – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – La loro programmazione li rende occasioni speciali per festeggiare in modo indimenticabile fine e inizio anno”.

Gli eventi sono realizzati con il patrocinio e il contributo della Regione Sicilia e dell'Assemblea Regionale Siciliana. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Gali Group, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro o online su https://www.ciaotickets.com/organizzatore/teatrogaribaldi-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribladi.it o telefonare al 0932/946991.