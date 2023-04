Concerto Primo Maggio 2023: i cantanti che saliranno sul palco

Roma- Il palco del Concerto del Primo Maggio di Roma è pronto ad accogliere l’edizione 2023, ecco tutti i cantanti di questa edizione, protagonisti in piazza San Giovanni i big della musica italiana e internazionale di nuova generazione

Piazza San Giovanni a Roma si trasformerà nel palcoscenico dell’evento organizzato ogni anno dai sindacati CGIL, CISL e UIL. E come ogni anno la Capitale celebra la Festa dei Lavoratori all’insegna della musica con una scaletta originale piena di ospiti e cantanti.



Da mercoledì 12 aprile, ha iniziato a prendere forma la lineup del Concertone che ogni anno raccoglie milioni di appassionati in Piazza San Giovanni a Roma, davanti alla tv e alla radio, con le dirette su RAI 3, Rai Radio2 e Rai Play.



Aurora è l'ospite internazionale

L'ospite internazionale di quest'anno per il Concertone del Primo Maggio, sarà la giovane cantautrice norvegese con miliardi di stream Aurora, il cui singolo “Cure For Me" è la colonna sonora del video teaser del Primo Maggio Roma. Aurora si è fatta conoscere con la cover del brano degli Oasis “Half the World Away” e a soli 12 anni ha composto “Runaway”, pubblicato poi nel 2016, che l’ha portata al successo con oltre 300 milioni di visite giornaliere su TikTok conquistando il pubblico di tutto il mondo. Attualmente vanta oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale Youtube.



I primi artisti del Concertone 2023

Tra i primissimi artisti annunciati ci sono Ariete, la giovane cantautrice simbolo della Generazione Z, e i Coma_Cose, il duo formato da California e Fausto Lama, una coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Annunciata anche la partecipazione di Mr Rain e di Tananai, rivelazione del 2022 con il suo primo album di inediti “Rave, Eclissi” e il singolo “Tango”, certificati entrambi disco di Platino, che arriva in Piazza San Giovanni prima di intraprendere il suo atteso tour nei palazzetti (sono già sold out Roma, Milano e Napoli). Ci saranno anche i BNKR44, un progetto unico e dal sound imprevedibile, lanciato ad alta velocità nel nuovo pop italiano.



Si aggiungono Aiello, il cantautore che dopo aver pubblicato la ballad contemporanea “Aspettiamo Mattina”, che anticipa il suo terzo album di prossima uscita, si appresta a vivere una stagione ricca di novità a cominciare proprio dal Primo Maggio, Carl Brave, che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo "Remember", un'anticipazione del prossimo disco che porterà in tour questa estate, e Fulminacci, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, in grado di scrivere canzoni cariche di una rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico come il suo ultimo singolo “Tutto inutile”.



La lineup si arricchisce con Piero Pelù, che torna per l’undicesimo anno al Primo Maggio confermando l’impegno a favore dei lavoratori e delle categorie più fragili, quest’anno anche in compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano “Musica libera”, Rose Villain, cantante e autrice con milioni di stream che ha da poco pubblicato il suo primo album “Radio Gotham” che ha debuttato in Top 5 della classifica settimanale Top Album FIMI e #8 della Top Albums Debut Global di Spotify, e Alfa, il cantautore genovese classe 2000 che ha appena concluso “Tra Le Nuvole Tour”, il tour completamente sold out nei club italiani.



Sul palco di piazza San Giovanni arriverà, inoltre, Matteo Paolillo, attore e cantautore reduce dal successo di "Mare Fuori". E' lui a cantare la sigla e diversi brani della colonna sonora della serie di grandissimo successo. Gli ultimi aggiornamenti aggiungono alla lineup: Rocco Hunt, Mara Sattei, Francesco Gabbani, i Baustelle e Levante

Generazione #1M2023

La linea artistica del Concertone 2023 si sviluppa attorno al concept "Generazione #1M2023" segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo. Anno dopo anno, il Concerto del Primo Maggio è sempre più il palco transgenerazionale della musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.



Un evento d’avanguardia, con una linea editoriale che si riverbera nel tempo e nei gusti del pubblico perché anticipa e alimenta interessi e tendenze musicali e li fonde con tematiche sociali veicolate dagli stessi artisti e dai tanti protagonisti dell’evento. Un palco, una piazza e una platea in cui artisti iconici e nuovi talenti della musica attuale mettono in vetrina annualmente l’emporio della musica italiana.



È in corso, inoltre, la fase finale di 1MNEXT 2023, il contest del Concerto del Primo Maggio che anche quest’anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le migliori 3 proposte emergenti che avranno la possibilità di salire ed esibirsi in diretta tv sul grande palco di Piazza San Giovanni.