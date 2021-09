Concerto stasera di Ostinàti presso Centro Culturale Zo Catania

Catania - Ostinàti in concerto questa sera per la rassegna "Open Jazz" presso il centro culturale Zo di Catania. La band presenterà il nuovo album, pubblicato a maggio da Isulafactory/Lizard Records dal titolo emblematico "Stone Wall". Il quintetto ibleo formato da Sergio battaglia al Sax, Carmelo Rendo alle tastiere, Giovanni Cataldi alla batteria, Riccardo Drago alla Chitarra e Adriano Denaro al basso, troverà sul palco la propria dimensione ideale.

Gli Ostinàti sono soprattutto una live band e il grande feeling tra i componenti è rappresentato nel miglior modo in "Stone Wall", primo live studio registrato al Pausa Studio di Modica. Un viaggio ideale in musica tra jazz, fusion, prog con qualche spruzzata di rock e blues. Come il "muro a secco" in cui l'arte dell'improvvisazione segue una linea rigida, anche la musica degli Ostinàti segue strategie improvvisative, che si muovono libere, all'interno di strutture a volte complesse ma sostenute da un groove ricco e potente.