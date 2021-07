Cosa hanno in comune Tokyo e Ispica? FOTO

Ispica - Sarà inaugurata ad Ispica domenica 25 luglio alle 20,30 la mostra fotografica “Tokyo – Ispica, due mondi a confronto” di Carlo Soldatini e Antonino Lauretta. L’esposizione, promossa dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, dal Centro di Cultura per l’Educazione permanente UNLA, dall’Associazione Cava d’Ispica e patrocinata dal Comune di Ispica, sarà allestita nel Salone parrocchiale della basilica di Santa Maria Maggiore e sarà possibile visitarla fino al 22 agosto tutti i giorni dalle 20,30 alle 23,30. La serata inaugurale di domenica 25 luglio vedrà una presentazione della mostra e degli autori che si svolgerà nel Loggiato del Sinatra, antistante la basilica. Dopo il saluto del sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini e del parroco della basilica di Santa Maria Maggiore, don Gianni Donzello, sono previsti interventi di Sveva Avveduto, Andrea Corvo, Giovanni Giuga e Giovanni Tringali.

Nella mostra sono esposti scatti di vita quotidiana, personaggi, eventi e luoghi delle due città, mettendone in evidenza similitudini e richiami reciproci, nonostante la distanza geografica e le differenze culturali e religiose.

Carlo Soldatini, che ha realizzato il reportage da Tokyo, è romano con diversi legami anche familiari con Ispica, è grafico pubblicitario, esperto di tecniche di comunicazione e ha collaborato con la Treccani. Le foto ritratte ad Ispica sono di Antonino Lauretta, ispicese, appassionato di fotografia, dirigente scolastico in pensione e direttore del Centro di Cultura per l’Educazione permanente UNLA di Ispica.

Il catalogo della mostra è edito da Gangemi editore e pubblica saggi introduttivi di Andrea Corvo, che è stato anche consulente del Ministero degli Affari esteri, Rie Inouchi, lettrice giapponese dell’Università per stranieri di Perugia, Sveva Avveduto, ex del CNR, oggi impegnata nello studio delle risorse umane per la ricerca, le questioni di genere e gli aspetti sociali della tecnologia, del poeta e scrittore Giovanni Giuga e della scrittrice Carmela Fratantonio.